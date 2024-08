“Climatizzazione insufficiente, condizione critica al Civile”

“Il caldo insopportabile di questi giorni sta mettendo a dura prova chi è costretto a rimanere inospedale, con particolare gravità nel reparto di Medicina dell’Ospedale Civile di Alghero. I pazienti,

già provati dall’età e dalle patologie, devono ora affrontare anche il disagio causato dalla mancanza

di un adeguato sistema di climatizzazione, aggravando ulteriormente le loro condizioni. “È una sofferenza indescrivibile”;, racconta la figlia di un paziente, riferendosi alla situazione all’interno del reparto. Oltre alla carenza di personale, che costringe medici e infermieri a turni

estenuanti, si aggiunge ora l’assenza di aria condizionata, rendendo l’emergenza ancora più critica.

L’unica aria fresca disponibile proviene dai pochi “pinguini” collocati nei corridoi del reparto, mentre altre soluzioni, come tenere le tapparelle semichiuse, non sono sufficienti a garantire un’adeguata ventilazione. Alcuni pazienti sono costretti a ricorrere a ventagli per trovare un minimo sollievo.

“Una situazione insostenibile ed emergenziale”, afferma il presidente della Commissione Consiliare alla Sanità, Christian Mulas, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente per affrontare questo grave problema. Le temperature di questi giorni costituiscono una vera emergenza sanitaria, aumentando il rischio di gravi complicanze per i pazienti ricoverati con gravi patologie”

