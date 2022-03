Cittadinanza attiva 2022, avviso pubblico ad Alghero

ALGHERO – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alghero l’avviso pubblico per il progetto cittadinanza attiva 2022. Tutti coloro che vorranno iscriversi o che vorranno rinnovare la loro disponibilità al servizio della città potranno farlo compilando le domande allegate alla determina dirigenziale pubblicata con la relativa modulistica nella pagina istituzionale del Comune di Alghero https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/CITTADINANZA-ATTIVA-PER-LANNO-2022/

Saranno ammesse le seguenti proposte di collaborazione per la cura e manutenzione strade comunali, parchi, sentieri, ecc.; piccola manutenzione di edifici comunali quali centri civici, scuole, impianti sportivi e similari; custodia, pulizia e manutenzione cimitero; servizio di accompagnamento e sorveglianza su scuolabus, pre-post scuola (cd. “Nonno Vigile”); progetti di rigenerazione urbana mediante la realizzazione di manufatti quali panchine, fioriere, portavasi, ecc. con materiali di riuso e riciclo; adesione a progetti di rigenerazione, cura, decoro e sicurezza proposti dall’Amministrazione comunale riguardanti spiagge, piazze, strade, parchi, giardini, pinete per pulizia ed eventuale gestione accessi contingentati alle predette aree, anche in occasione di eventi e manifestazioni con finalità di safety e security.

Il bando è rivolto a cittadini, associazioni e imprese. “Grazie al grande senso di appartenenza alla comunità, dimostrato dalle centinaia di persone che nel corso di questi anni hanno partecipato all’iniziativa, si ottengono risultati importanti soprattutto nella consapevolezza comune di far parte di un prezioso progetto di servizio civico”, sottolinea l’Assessore con delega al progetto Cittadinanza Attiva, Emiliano Piras.

Gli interventi dei cittadini saranno contraccambiati con esenzione totale o parziale della T.A.R.I. e della T.O.S.A.P