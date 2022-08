“Città sporca, periferia indecente: situazione insostenibile”

ALGHERO – “๐—˜ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ, ๐—ฑ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฒ, ๐—ณ๐˜‚โ€ฆ Eโ€™ stata messa molta carne sul fuoco ieri in commissione ambienteโ€ฆ Dopo ore di discussione, dialogo e confronto, anche aspro e schietto, tra i componenti della commissione, l’assessore allโ€™ambiente Montis e i funzionari del settore Ambiente non si รจ riusciti ad arrivare ad una proposta condivisa tra la commissione e lโ€™assessorato per l’immediato.

Abbiamo chiesto soluzioni tampone per questo scorcio di estate e per I prossimi due anni di fine contratto in attesa del nuovo appalto che, vista la scadenza di quello uscente nel 2024, deve essere ancora predisposto e per il quale non si intravedono le linee di indirizzo di questa amministrazione, neanche una bozza di cui discutere.

๐ผ๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘Ž ๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘Ž ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘œ.

Ma quello che preme oggi ai cittadini รจ lo stato attuale del servizio raccolta non adeguato e non all’altezza, specialmente nel periodo estivo. Abbiamo proposto correttivi per la raccolta nelle periferie e per tutto lโ€™agro, che ha raggiunto livelli di indecenza mai visti; proposte anche tenendo conto delle richieste messe nero su bianco dai comitati di zona ma non abbiamo ricevuto risposta.

๐๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€ ๐š๐›๐›๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐ ๐ ๐ข ๐๐ข ๐ซ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐š, ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐ฌ๐ฉ๐š๐ณ๐ณ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ž ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ข ๐š ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐ข ๐ž ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž, ๐ฌ๐ž๐œ๐จ๐ง๐๐ž ๐œ๐š๐ฌ๐ž, ๐› & ๐ ๐ž ๐œ๐š๐ฌ๐ž ๐ฏ๐š๐œ๐š๐ง๐ณ๐ž ๐ข๐ง ๐ช๐ฎ๐š๐ง๐ญ๐จ ๐ง๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ง๐จ ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ข ๐ž ๐ฅ๐ฎ๐จ๐ ๐ก๐ข ๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ; ๐ข๐ง๐จ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐š๐›๐›๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ž ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ญ๐ญ๐š ๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ฅ๐ญ๐š๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ง๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ฅ๐š ๐›๐ฎ๐จ๐ง๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ ๐ฅ๐ข ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข, ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฎ๐ง๐š ๐ซ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฎ๐ง’๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐š, ๐ง๐จ๐ง ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ๐œ๐ž ๐š ๐ ๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ง๐ž๐ข ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐ข ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐ฌ๐š๐ญ๐ข.

La sensazione รจ che lโ€™amministrazione, per diverse ragione, anche di carattere economico non voglia (qualcuno sostiene non possa), modificare l’attuale situazione e che si voglia aspettare la diminuzione del flusso turistico e un futuro appalto per modificare la situazione insostenibile del momento. Nel frattempo i cittadini convivono in una cittร sporca, in un periferia indecente al limite del problema igienico sanitario e con un aumento della TARI per tutti di quasi il 10%. ๐“๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐จ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฎ๐ง๐š ๐›๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐šโ€ฆ”

Mimmo Pirisi, gruppo consigliare Partito Democratico