“Circovallazione, lavori molto a rilento: così non va bene”

ALGHERO – “Dall’ultima sovralluogo sono passati più di 5 mesi e i lavori della circonvallazione continuano molto lentamente nonostante la bella stagione favorisca i lavori all’aperto, come avevamo affermato il 25 febbraio scorso data dell’ultima visita i lavori vanno molto a rilento e non se ne intuiscono i motivi, ragion per cui riteniamo che il crono programma previsto non possa essere rispettato considerando che nell’ultimo sovralluogo si era detto che la strada sarebbe stata aperta nell’aprile del 2024 e visti i lavori fatti in questi ultimi 5 mesi crediamo che quella data sarà abbondantemente superata nonostante le rassicurazione dell’amministrazione Conoci, vedremo nei prossimi mesi se ci sarà una accelerata”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD