Cimitero, le criticità per il presidente della Commissione Mulas

ALGHERO – Si è svolto ieri il sopralluogo presso il Cimitero Comunale, convocato dal presidente della commissione consiliare cimiteriale, Christian Mulas. Presenti all’incontro anche il vicesindaco e assessore alle manutenzioni Francesco Marinaro, il dirigente Giuliano Cosseddu, i funzionari dell’Ufficio Manutenzioni e tutti i commissari della commissione preposta.

Durante il sopralluogo, la delegazione è stata accompagnata dal responsabile della manutenzione del cimitero nei pressi dell’area dove si è verificato un recente incidente. Il presidente Mulas ha messo in evidenza come il camminamento, risultato vuoto e instabile, rappresenti un serio pericolo per la sicurezza dei visitatori.

L’ispezione ha permesso di constatare direttamente una serie di criticità strutturali e manutentive che richiedono interventi urgenti. L’attenzione si è concentrata sia sulla sicurezza che sulla generale condizione di decoro dell’area cimiteriale.

A seguito del sopralluogo, il presidente Mulas porterà in commissione una serie di proposte concrete finalizzate alla riqualificazione e la messa in sicurezza del cimitero. L’obiettivo è restituire dignità al luogo, migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali e garantire un ambiente decoroso per le famiglie che vi si recano a rendere omaggio ai propri cari.

“Il sopralluogo di oggi – ha dichiarato Mulas – è stato fondamentale per comprendere in maniera chiara le problematiche e individuare le priorità d’intervento. Lavoreremo in sinergia con l’Amministrazione per restituire al cimitero il decoro e la sicurezza che merita.”

Il presidente della commissione consiliare cimiteriale

Christian Mulas

Christian Mulas

“Il sopralluogo odierno ha evidenziato una serie di criticità presenti all’interno del Cimitero Comunale, alcune delle quali necessitano interventi urgenti, soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini. È emersa chiaramente la necessità di una riqualificazione strutturale e funzionale dell’area cimiteriale.

Su mia proposta, e in considerazione del fatto che a breve verrà liberato un corposo avanzo di bilancio, verranno stanziati contributi importanti da destinare a interventi mirati per risolvere le problematiche riscontrate. L’obiettivo è quello di restituire dignità e decoro a un luogo che merita rispetto e attenzione, intervenendo su camminamenti, strutture e aree in stato di degrado.

Ringrazio tutti i commissari presenti, il vicesindaco Francesco Marinaro, i dirigenti e i tecnici che hanno partecipato al sopralluogo. La Commissione continuerà a monitorare con attenzione lo stato del cimitero e a lavorare affinché vengano attuati tutti gli interventi necessari nel più breve tempo possibile.”

* Diverse criticità sono state riscontrate a causa della mancanza di manutenzione negli anni. Tra queste, la condizione dei cipressi mai potati, le cui radici stanno lesionando i camminamenti.

* Presenza di lesioni strutturali importanti nella struttura delle colombaie.

* Le scale mobili che consentono l’accesso alla quarta fila non sono adeguate e non anorma. I camminamenti nella parte nuova risultano ancora da urbanizzare.

* Tunnel con infiltrazioni e presenza di muffa. Inoltre, è stato rilevato il riempimento delle fosse nel campo 15.

* Necessità di predisporre un servizio di trasporto “amico” per anziani e persone con disabilità.

* Rifacimento dei camminamenti principali in asfalto.

* Progettualità per la Casa del Custode, con proposta di trasformazione in archivio e sede degli uffici cimiteriali.

Christian Mulas, presidente commissione Servizi Cimiteriali