Cimitero di Alghero, caos personale: sciopero in vista

ALGHERO – “I dipendenti della Barbara b senza stipendio dal 15 del mese: a rischio sciopero al cimitero
comunale di Alghero Situazione difficile per i dipendenti della Barbara b, i lavoratori impegnati quotidianamente al cimitero comunale di Alghero. Dal 15 del mese corrente , infatti, non hanno ancora ricevuto la retribuzione dovuta, nonostante continuino a garantire la presenza e i servizi essenziali
all’interno del cimitero.
La mancata corresponsione dello stipendio ogni mese sta creando malcontento e
preoccupazione tra gli operatori, molti dei quali contano su quel compenso per far fronte alle
spese quotidiane. “Lavorano con impegno e rispetto, ma da giorni aspettano una risposta
concreta. Non chiedono altro che ciò che spetta”, spiega il Segretario Territoriale Fiadel Stefano
Delrio.
La cooperativa Barbara b, che da tempo gestisce il cimitero del Comune di Alghero, non ha
ancora fornito una comunicazione ufficiale sulle cause del ritardo. Anche dal Comune, al
momento, non sarebbero giunte rassicurazioni precise sui tempi di pagamento.
Di fronte al perdurare di questa situazione, i lavoratori e Sindacato stanno valutando la
possibilità di proclamare una giornata di sciopero, che si svolgerebbe nel pieno rispetto delle
normative e delle procedure previste dalle autorità competenti.
L’auspicio è che la questione possa essere risolta in tempi rapidi, nel rispetto dei lavoratori e
della continuità dei servizi cimiteriali, fondamentali per la cittadinanza.
Un richiamo, dunque, al dialogo e alla trasparenza tra le parti, affinché non si ripetano simili
episodi che ledono la dignità di chi, ogni giorno, svolge con dedizione un lavoro spesso invisibile
ma indispensabile”.
Stefano Delrio, Fiadel