“Ci avete regalato l’assessore più imbarazzante della storia”

ALGHERO – “La segretaria cittadina della Lega ha scritto che «non si gioca col futuro della città» e noi ci teniamo a ringraziarla pubblicamente per questo atto di pentimento, seppur tardivo.

Per 4 anni, infatti, i leghisti catalani hanno giocato col futuro della città e, a dire il vero, anche col suo presente.

Per scelta del loro leader, Michele Pais, hanno, infatti, “regalato” alla città l’assessora allo sviluppo economico più imbarazzante della storia.

Abbiamo lungamente aspettato una svolta, abbiamo cercato di darle fiducia con la scusante del Covid, ma purtroppo la delegata leghista, che era in lock down da prima ancora che il virus arrivasse a Wuhan, non ne è ancora uscita neppure adesso che la pandemia sta piano piano diventando un ricordo.

I mercati civici sono stati completamente dimenticati, il regolamento commerciale, che gli uffici hanno predisposto da tempo, pare sia chiuso nei cassetti dell’Assessorato, non si fanno più neppure iniziative per promuovere le risorse alimentari del territorio, eccetera.

Siamo dunque, assolutamente, d’accordo con la segretaria leghista, non si gioca col futuro della città. La lega liberi subito l’assessorato allo sviluppo economico che ha bistrattato per 4 anni. Ridiamo un futuro e una speranza ad Alghero e al suo sviluppo economico”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD