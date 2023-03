Chirurgia Alghero: nessuna chiusura delle attivita’, rassicurazioni della Asl di Sassari

SASSARI – La Chirurgia dell’ospedale di Alghero non chiude: in seguito alle notizie circolate negli scorsi giorni in merito alla chiusura dell’unità operativa, la Asl di Sassari interviene per rassicurare la popolazione sulla continuità del servizio.

Così dai vertici dell’Asl i quali fanno sapere anche che: “La ASL n. 1 si sta adoperando per ovviare alle criticità, venutesi a creare nel Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Civile di Alghero, dovute alla sopravvenuta grave carenza di personale: sin da questa sera, attraverso l’impiego delle prestazioni aggiuntive e grazie alla disponibilità del personale della Asl di Sassari e della Aou, la guardia chirurgica verrà regolarmente garantita, evitando in tal modo la rimodulazione delle attività che non sono mai state sospese”

“Con la collaborazione dell’Assessorato regionale alla Sanità e della AOU, la ASL di Sassari ha inoltre avviato un progetto, che vedra’ la luce nei prossimi giorni, mirato superare in maniera strutturale la situazione contingente”

“Fino all’entrata a regime del progetto, grazie alle prestazioni aggiuntive da parte di chirurghi in servizio presso altre realtà del territorio, verra’ garantita la continuità dell’attività dell’unità operativa”.

“Inoltre, attraverso la contrattualizzazione di chirurghi in regime libero-professionale e di chirurghi esperti recentemente cessati dal servizio (avvalendosi, come indicato dall’Assessorato, delle norme emergenziali in vigore fino al prossimo 31 dicembre) potrà esser garantito l’incremento dei professionisti in servizio nella Chirurgia della Asl di Sassari”.