Chimica Verde e gas, l’assessore Cani a Sassari: rilancio progettualità

SASSARI – L’assessore dell’Industria Emanuele Cani ha incontrato ieri pomeriggio a Sassari le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione del comparto industriale ed energetico.

In particolare, l’assessore Cani si è impegnato, d’intesa con i sindacati, a convocare in tempi brevi la cabina di regia regionale per il rilancio della discussione sulla chimica verde nel nord Sardegna, in vista del confronto sul tema con il Governo.

L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare l’attivazione dell’iter di revisione del Piano energetico regionale e il finanziamento di oltre 50 milioni euro a favore del Consorzio industriale provinciale di Sassari per la realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture dello stesso.

Cani ha inoltre confermato che tra le proposte della Regione per la modifica del Dpcm sulla metanizzazione dell’Isola è prevista la presenza di una nave gasiera a Porto Torres, con l’obiettivo prioritario di una potenziale riconversione della centrale termoelettrica di Fiume Santo da carbone a gas.