Chi vincerà l’Europa League 2025? Ottimo inizio per la Lazio, la Roma pareggia

Le quote antepost di Europa League per la vincente del torneo sono appena uscite sui siti di scommesse online e le italiane rappresentano due delle forze che rientrano nella Top 6 delle favorite.

Mentre Tottenham e Manchester United si presentano come le favorite assolute, Roma, Atletico Bilbao, Real Sociedad e Lazio sono le sfidanti che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote agli inglesi.

Nella prima giornata le sorprese non sono mancate e riguardano soprattutto i pareggi di Real Sociedad Manchester United, Roma e Atletico Bilbao. Analizziamo le statistiche per capire meglio quali diventeranno i club proiettati verso la vittoria della coppa.

Le quote delle favorite alla vittoria di Europa League

Il nuovo format del torneo funziona e la dimostrazione pratica è visibile nel numero dei gol segnati: mentre in Champions la prima giornata ha dato come risultato totale 57 gol, in Europa League sono 58 le reti totali con una media di 3.23 gol per match.

I minuti dove si segna di più sono dal 31º al 45º e dal 61º al 75º minuto. Nel palinsesto antepost a dominare è il Tottenham quotato vincente a 5.5, segue il Manchester United quotato a 6.5.

Di queste solo il Tottenham ha realizzato una schiacciante vittoria per 3-0 contro il Qarabag, mentre il Manchester United ha impattato contro il Twente e pareggiando 1-1. Nella classifica parziale spicca l’Ajax che ha vinto 4 a 0 la prima gara contro il Besiktas, gli olandesi partono come underdog nelle quote europa league antepost con la vittoria fissata a 23 dai bookmaker.

Tra le outsider che potrebbero arrivare fino in fondo ci sono anche Athletic Bilbao quotato vincente a 12, Real Sociedad quotata vincente a 13, Porto quotato vincente a 15 e Francoforte quotato a 23. Quali sono le quote di Roma e Lazio? Scopriamolo subito.

La Roma si illude ma pareggia, la Lazio di Baroni vince 3-0

I giallorossi di Juric sono la terza squadra favorita per la vittoria del torneo e la quota è fissata a 10, mentre la Lazio vincente Europa League è quotata a 15.

Le romane hanno giocato due match diversi contro due squadre di differenti livelli, perché i Giallorossi hanno dominato per quasi tutto il match subendo il pareggio al minuto 85 contro un Atletico Bilbao abituato a giocare queste competizioni e che non lascia spazio a nessun errore.

La sorpresa di questo torneo è sicuramente la Lazio di Baroni che chiude la pratica contro il Dinamo Kiev in trasferta del primo tempo con due gol di Dia in mezz’ora fissando il risultato sul 3 a 0. C’è da dire però che il Dinamo Kiev non ha giocato nel suo stadio di casa e ha dovuto affrontare un viaggio lunghissimo prima del match.

Bodo/Glimt la sorpresa di Europa League

La squadra norvegese è un outsider quotata vincente Europa League a 81, ma nel primo match ha avuto la meglio sul Porto in una gara rocambolesca che è terminata per 3-2: è questa la vera sorpresa di Europa League?