Centrosinistra: massima collaborazione sulla sanità del territorio

ALGHERO – “Massima collaborazione sulla sanità del territorio, come sempre, al di là dei colori e di chi governa in Regione. Chiediamo a Forza Italia però di fare altrettanto a cominciare dalla convocazione prossima delle commissioni sanità congiunte con quelle dei comuni di Ozieri, Ittiri e Thiesi. Non rivendichiamo nessuna primogenitura su oculistica, ma l’allarme da noi lanciato sul Marino, di fatto ormai entrato in possesso dell’AOU, con personale dirottato dalla Asl, dall’ospedale civile, più che una efficace collaborazione istituzionale, sta diventando un serio problema per i due ospedali, laddove la coperta corta del personale non aggiunge risorse al Marino ma toglie quelle poche esistenti al Civile. Continui spostamenti e trasferimenti di reparti, spazi angusti, difficoltà strutturali e logistiche, carenze di personale e organizzative vanno affrontate con immediatezza una volta per tutte. Serve un progetto condiviso per la nostra sanità ospedaliera e territoriale e indirizzi chiari da parte del Consiglio Comunale, senza sottostare a scelte calate dall’alto ed eterodirette da chi dovrebbe svolgere un altro ruolo. Su questo attendiamo collaborazione e condivisione, alzando il livello soprattutto in difesa dei concittadini del nostro distretto che vedono sempre più lontano il diritto alla sanità, compromesso da lunghissime liste d’attesa che comportano il ricorso al privato, nonostante la grande professionalità e l‘abnegazione dei medici e degli operatori del servizio pubblico. Anche perché è sempre più forte il disagio sociale delle nostre famiglie”.