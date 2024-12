“Centrosinistra, Consiglio, Giunta Cacciotto e Parco già in seconda convocazione, maggioranza sfaldata e in guerra”

ALGHERO – “Se il buon giorno si vede dal mattino, attrezziamoci per i temporali”, Il centro destra algherese, ovvero Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Prima Alghero e UDC, così stigmatizza la scelta del Campo largo algherese di prevedere la seconda convocazione del Consiglio comunale e dell’Assemblea del Parco. “Un sintomo chiaro di sofferenza politica e di sfaldamento della struttura politica della maggioranza, che dopo soli sei mesi dalle elezioni non è in grado di garantire il numero legale per i consueti mal di pancia legati alla guerra delle poltrone. Il Campo largo sta dimostrando la sua debolezza amministrativa e la sua “stramatura politica”, con il Sindaco Cacciotto che non riesce a fungere da regista di una “compagnia di giro” pasticciona. Il pletorico apparato di comunicazione dell’amministrazione, che spara pseudo notizie a palle incatenate, non può supplire all’incapacità dell’Amministrazione di avviare procedimenti anche semplici. I pasticci e la confusione sono ormai il “leit motiv” dei procedimenti portati avanti dal Campo largo. Con proposte di delibera arraffazzonate che vengono ritirate allorché in aula il centrodestra ne rileva le voragini amministrative, causate da assessori che hanno necessità di approfondire il “Bignami politico”.

“E’ una situazione preoccupante, che il Sindaco deve recuperare con una regia più attenta e puntuale, e redarguendo gli assessori che operano nella convinzione che il loro ruolo si esaurisca con i proclami sui social. Alghero ha necessità di una Amministrazione che capisca i problemi e abbia la capacità di affrontarli con strumenti adeguati e in tempi accettabili. E non può sopportare altri 6 mesi di vuoto politico-amministrativo pneumatico -chiudono Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero-