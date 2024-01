C’è grande attesa per la nuova serie tv ad Alghero di Cesare Furesi |video

ALGHERO – Proseguono le riprese di una nuova serie tv dal titolo “Voglio andare ad Alghero” ambientata proprio nella città catalana d’Italia. Dietro la macchina da presa, ancora una volta, uno dei più acclamati registi ovvero Cesare Furesi. Con la Narteus Impresa Culturale Creativa, già dalla scorsa estate era stata annunciata la produzione della prima stagione di questa nuova produzione che vedrà la luce nei prossimi mesi. Saranno coinvolti nomi importanti del panorama cinematografico italiano, tra cui Alessandro Gazale, già volto della nota serie tv, con protagonista Luca Zingaretti, “Il Re” che saranno affiancati ad attori locali.

Questo nuovo e atteso lavoro di Cesare Furesi è tratto da libro dell’autore algherese Giancarlo Tilloca che racconta la storia di “due ragazze, una città che si fa amare, le accoglie, le coccola e le realizza. La creatività è un dono potente, ha il potere di spingerti oltre. Oltre i tuoi limiti, oltre ogni pigrizia, oltre l’immaginabile. È un dono prezioso, come l’amicizia, come l’amore”, questa un’estrema sintesi del libro da cui è stata realizzata la sceneggiatura alla base dalla serie che viene raccontata dalle parole dei protagonisti tramite un video registrato negli scorsi giorni per Algheronews.