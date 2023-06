Cda Conservatorio, nominata Giovanna Maria Piga

SASSARI – Giovanna Maria Piga, segretario generale del Comune di Tempio Pausania, entra nel Consiglio d’amministrazione del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari come esperta di amministrazione. La nomina è stata decretata nei giorni scorsi dal ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Contestualmente il ministro ha nominato Stefano Melis in sostituzione di Irene Crobu su designazione della Consulta degli studenti. «È con viva soddisfazione che accogliamo la notizia della nomina ministeriale della dottoressa Giovanna Maria Piga quale esperto nel consiglio di amministrazione del Conservatorio – commenta il presidente del Conservatorio, Ivano Iai –. La particolare esperienza e l’indiscussa preparazione nel settore pubblico della dottoressa Piga sono d’auspicio al contributo efficace che una figura di così alto profilo saprà offrire al Consiglio e all’Istituzione. Insieme alla dottoressa Piga entra a far parte del Consiglio di amministrazione anche il giovane allievo di organo Stefano Melis, in rappresentanza della Consulta degli studenti. A entrambi formulo i migliori auguri a nome di tutta l’Istituzione».