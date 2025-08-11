Caso Mariotti, “Grazie a Pais ci sono 300mil euro, ma a Porta Terra è caos”

ALGHERO – “Sul tema delle concessioni degli impianti sportivi comunali, occorrono responsabilità e

concretezza, meno le polemiche anche all’interno della maggioranza”. Lo affermano ,

Giorgio Gadoni e Salvatore Carta della sezione cittadina della Lega, intervenendo nel

dibattito in corso.

“A partire dallo stadio Mariotti e dal campo da rugby, l’amministrazione comunale deve

contemperare, nel pieno rispetto della legge, tutti gli interessi legittimi delle società,

valorizzando al contempo la storia delle strutture e delle realtà sportive che da anni operano

in città”.

“Il caso del Mariotti – proseguono – è emblematico. Al netto delle riflessioni già avanzate

dalla Lega su tutto il patrimonio immobiliare comunale, e dell’ordine del giorno presentato

dal nostro consigliere Michele Pais, lo stadio necessita di interventi immediati di funzionalità,

indispensabili per renderlo nuovamente fruibile non solo alla prima squadra di Alghero ma a

tutta la comunità sportiva, nelle sue diverse discipline. Non si tratterebbe di lavori risolutivi,

ma di opere utili per ospitare le partite e accogliere i tifosi in condizioni dignitose”.

I due esponenti leghisti ricordano che “nella scorsa legislatura la Regione, grazie al diretto

interessamento dell’allora presidente del Consiglio regionale Michele Pais, aveva stanziato

300 mila euro, interventi in parte già realizzati e in parte ancora da completare, ma

fondamentali per ridare vita al Mariotti”.

“Per questo – concludono Gadoni e Carta – chiediamo che, al di là delle polemiche

politiche, si lavori insieme per restituire al più presto le strutture sportive cittadine, a partire

dal Mariotti, alla disponibilità della città. La Lega, come sempre, darà il proprio contributo

fattivo, pungolando ma anche collaborando in modo concreto, nell’interesse dei cittadini e

dello sport che Alghero ha sempre saputo onorare ai massimi livelli”.

Salvatore Carta, Giorgio Gadoni (Lega)