Casa Gioiosa e mercato, Parco di Porto Conte protagonista degli eventi di fine anno | foto

ALGHERO – Domenica di festa col Parco di Porto Conte protagonista degli eventi di fine anno. Nella sede di Casa Gioiosa il magnifico giardino botanico ha ospitato il “Villaggio di Natale”. Adulti e bambini hanno goduto dell’incantata atmosfera creata da Meet Sardinya e Ceas Porto Conte: Mamma Natale, Elfi e l’immancabile renna Rudolph hanno dato il benvenuto agli ospiti, coinvolgendoli per un’intera giornata con giochi, laboratori, escape room, mercatini natalizi e attività di sensibilizzazione sull’ecosostenibilità: un grande villaggio, realizzato un protagonista d’eccezione: il nostro Albero di Natale Yarn Bombing, realizzato con filati e tessuti riciclati dall’artista NinaCrea.

L’inaugurazione dell’Albero è stata accompagnata dalle luci a basso consumo accese dagli stessi ospiti dell’evento, che pedalando su alcune bike hanno generato l’energia necessaria: un momento di sensibilizzazione al risparmio energetico in collaborazione con Beghelli ed Elcom, che per l’occasione hanno omaggiato i primi 100 visitatori con una lampadina a Led. Ad assistere all’illuminazione del grande albero i referenti del Ceas Porto Conte, l’Assessora al Turismo e Attività Produttive del Comune di Alghero Ornella Piras e la componente del consiglio direttivo del Parco Franca Carta. Sempre domenica, l’EcoMuseo ha ospitato l’evento “Ruote Classiche al Parco”: le Auto e Moto d’epoca certificate all’albo nazionale hanno percorso una suggestiva passeggiata nel nostro territorio protetto. Al termine dell’itinerario, gli automobilisti sono stati accompagnati fino al punto panoramico della Torre di Tramariglio e, al rientro, sono stati accolti a Casa Gioiosa per un pranzo conviviale con i prodotti enogastronomici certificati con il Marchio di Qualità della Rete dei Parchi e delle Aree protette.

Fine settimana davvero ricco di momenti speciali per il nostro EcoMuseo con anche “Nadal al Mercat” che ha riservato ampio spazio al Parco di Porto Conte e alle sue eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche, con momenti dedicati alla scoperta del nostro patrimonio ambientale e dei nostri sapori a kmzero. Dalla visita all’Aquarium Rubrum alla degustazione delle ostriche della Laguna del Calich, fino allo show cooking dello Chef Manuele Pisanu con i prodotti certificati con il Marchio di Qualità della Rete dei Parchi e delle Aree Protette.

Intanto prosegue l’importante iniziativa “Vi raccontiamo di Antoine ad Alghero…” ovvero il ciclo di incontri dedicati allo scrittore francese che prevede per sabato 21 Dicembre, dalle ore 15, il terzo appuntamento al Mase, un percorso all’interno del museo utile a scoprire la vita e le opere del grande autore guidati dal direttore artistico del museo Massimiliano Fois. Un’occasione unica per immergersi nella magia del Natale al Parco e nel fascino della biografia di Antoine De Saint-Exupéry, attraverso aneddoti, vicende e curiosità. Per chi fosse interessato occorre prenotarsi al numero 329 565 8813.