“Carrabuffas: critiche all’assessore, elogi a Monti”

L’ assessore ci dica “si” o “no”!. I residenti di via carrabuffas trav A, esasperati, si rivolgono direttamente all’assessore competente. L’argomento è ampiamente noto allo stesso. Da due anni l’interlocuzione del consigliere Monti, che con grande pazienza, disponibilità e presenza ha ascoltato le nostre necessità, riportandole puntualmente all’attenzione dell’assessore stesso, non hanno sortito alcun effetto. Trattasi della sistemazione del manto stradale e altri piccoli interventi in una strada che, seppur periferica, è molto trafficata, fungendo da collegamento fra la stessa via Carrabuffas e la zona (per capirci) del Carmine, strada per Sassari. Ogni nostra costante, paziente ed educata sollecitazione all’assessore per il tramite del consigliere Monti, ha prodotto, ribadiamo, a distanza di due anni, il “nulla”!, con risposte illusorie, creando aspettative e speranza da parte nostra per la soluzione del problema. Ribadendo la fiducia ed il ringraziamento al consigliere Monti, ma comprendendo il suo imbarazzo per il comportamento dell’assessore, vorremmo con questa nostra pubblica riflessione che, con sua voce e pubblicamente, sia l’assessore stesso a risponderci in maniera chiara e definitiva. Con lealtà ci dica semplicemente “si” o “no”.