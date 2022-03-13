Carabinieri: diversi illeciti, chiuso un bar di Thiesi

THIESI – I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI THIESI HANNO NOTIFICATO UN PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA PER 15 GIORNI, AI SENSI DELL’ART. 100 TULPS, AD UN BAR SITO IN QUEL CENTRO, A SEGUITO DI NUMEROSE VIOLAZIONI ACCERTATE NEL TEMPO. NELLO SPECIFICO, I NUMEROSI CONTROLLI EFFETTUATI DAI CARABINIERI NEI CONFRONTI DELL’ESERCIZIO PUBBLICO IN QUESTIONE HANNO PERMESSO DI ACCERTARE CHE LO STESSO FOSSE SPESSO FREQUENTATO DA SOGGETTI CON PRECEDENTI DI POLIZIA O PREGIUDICATI E CHE IN TALUNE CIRCOSTANZE IN QUEL LUOGO SI VERIFICANO PROBLEMATICHE SOTTO IL PROFILO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. TRA GLI EVENTI PRINCIPALI VI SONO: UNA RISSA VERIFICATASI NEL NOVEMBRE DEL 2019 IN CUI TRE SOGGETTI IN STATO DI ALTERAZIONE ALCOLICA AGGREDIRONO UN ALTRO CITTADINO; UN’AGGRESSIONE AVVENUTA NEL 2020 MEDIANTE UNA BOTTIGLIATA AI DANNI DI UN SOGGETTO DEL POSTO ED UNA RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE FATTA NEL MARZO 2021 DA UN CLIENTE DEL BAR CHE, RIFIUTANDOSI DI FORNIRE LE PROPRIE GENERALITÀ, STRATTONAVA UN CARABINIERE E FUGGIVA PER LE VIE ADIACENTI PER POI ESSERE RINTRACCIATO E DENUNCIATO. INOLTRE, I CONTROLLI EFFETTUATI NELL’AMBITO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALL’USO DEL GREEN PASS NELL’ANNO IN CORSO, AVEVANO COMPORTATO IL SANZIONAMENTO DELL’ESERCENTE IN QUANTO NON AVEVA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE I PREVISTI ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI AVVENTORI, MENTRE ULTERIORI ISPEZIONI SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON IL NUCLEO CARABINIERI ISPETTORATO DEL LAVORO AVEVANO FATTO EMERGERE LA PRESENZA DI UN LAVORATORE IRREGOLARE ALL’INTERNO DELL’ESERCIZIO. L’ATTIVITÀ SVOLTA ED IL CONSEGUENTE PROVVEDIMENTO EMESSO RIENTRA NEI COSTANTI CONTROLLI SVOLTI DAI CARABINIERI SOPRATTUTTO PER LA TUTELA DELL’ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NEL PAESE.