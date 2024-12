Capodanno, è scontro:: Orizzonte Comune smentisce Mulas: “Abbiamo ottenuto il 95% in più dell’anno scorso”

ALGHERO – Oramai è evidente rottura tra il consigliere comunale eletto con Orizzonte Comune, ovvero Christian Mulas, e il movimento guidato a livello regionale proprio dall’assessore al Turismo Cuccureddu bersaglio dell’ultima nota di Mulas con importante critiche riguardi i soldi per Capodanno. A replicare al consigliere e presidente di Commissione sono i rappresentanti del movimento a livello locale i quali non le mandano a dire e smentiscono Mulas dicendo che “grazie alla collaborazione diretta del Sindaco Cacciotto, con l’ assessore al turismo Ornella Piras , del Presidente di Fondazione Alghero Graziano Porcu, e soprattutto del nostro Assessore regionale Franco Cuccureddu, è arrivato un contributo di oltre 390.000 euro…ovvero oltre il 95% IN PIÙ dell’anno scorso.

Abbiamo ritrovato un articolo del 2023 dove si rimarcava che Alghero, grazie all’assessorato al turismo della Regione Sardegna, otteneva un contributo di ben 200.000 euro per gli eventi di fine anno…e che la città era stata la più finanziata della Sardegna. Sembrerebbe però che quest’anno la Regione non sia stata così benevola con la città di Alghero ma che anzi sia stata MATRIGNA, con la colpa dell’assessore al turismo Franco Cuccureddu , leader tra l’altro di Orizzonte Comune. Non vogliamo aprire nessuna polemica ma, ci teniamo a precisare, come responsabili di O.C. di Alghero, due cose: 1) il contributo regionale è direttamente proporzionale all’ importo del progetto presentato dal comune. 2) che quest’anno, grazie alla collaborazione diretta del Sindaco Cacciotto,con l’ assessore al turismo Ornella Piras , del Presidente di Fondazione Alghero Graziano Porcu, e soprattutto del nostro Assessore regionale Franco Cuccureddu, è arrivato un contributo di oltre 390.000 euro…ovvero oltre il 95% IN PIÙ dell’anno scorso. Se il buon giorno si vede dal mattino possiamo dire di essere orgogliosi di quelli che si sta facendo”

Antonio Cardin, Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi (Orizzonte Comune)