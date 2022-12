Cap d’Any, gli appuntamenti del weekend

ALGHERO – Ad Alghero in programma il primo weekend del Cap d’Any all’insegna dei grandi spettacoli e dell’animazione urbana. Nel calendario musica e concerti natalizi, l’avvio delcon tre giorni di arti performative, danza e teatro. Il ricco programma è ideato dall’Amministrazione con la Fondazione Alghero, la collaborazione di numerose associazioni culturali e artistiche locali ed il supporto di Sella & Mosca, partner ufficiale dell’evento. Nel cuore di Alghero, in via Carlo Alberto, sempre possibile visitare la mostra ““, che raccoglie le immagini e i video del territorio di Alghero e degli eventi che negli ultimi anni hanno caratterizzato la Riviera del Corallo e scoprire le originali creazioni di numerosi artisti locali presenti nell’, il bookshop ufficiale della Fondazione Alghero, dove poter chiedere informazioni (fino al 23 dicembre aperture ore 9.30/12.30 e 16/20). Per scoprire i dettagli di tutti gli eventi in programma ad Alghero è possibile visitare il sito capdany.algheroturismo. eu/