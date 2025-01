Caos Commissioni, reprimendo del presidente Pirisi

ALGHERO – “Leggo con preoccupazione quanto avvenuto nell’ultima seduta di

commissione consiliare nella quale non è stato possibile lo svolgimento

dei normali lavori da parte dei commissari e che ha costretto i

presidenti delle stesse a prendere con rammarico la decisione di

annullare la seduta in quanto era assente il segretario verbalizzante

figura indispensabile e obbligatoria per dare traccia certificata del

lavoro svolto dalla commissione, figura che dovrebbe essere messa a

disposizione dal Dirigente competente.

Per questa ragione ho chiesto al Sindaco e al segretario comunale di

provvedere prontamente e senza indugio alla risoluzione della

problematica denunciata dai presidenti e dai componenti delle

commissioni dando precise e inderorogabili disposizioni ai Dirigenti

competenti, tale spiacevole situazione ( non isolata nel tempo ) lede e

mortifica il lavoro e il compito del consiglio comunale, delle

commissioni consiliari e dei commissari stessi che con sacrificio e

abnegazione tolgono del tempo al loro lavoro , alla loro famiglia e al

loro tempo libero per svolgere il compito che l’elettorato gli ha dato,

ragion per cui mi auguro che questo spiacevole contrattempo non si

ripeta più in futuro ed ho invitato i presidenti delle commissioni ad

accertarsi ed accordarsi personalmente con la segreteria comunale

affinché venga garantita la presenza del segretario verbalizzante e nel

caso negativo di informare prontamente la presidenza del consiglio per

gli ulteriori provvedimenti del caso nel rispetto del regolamento

consiliare”.

Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale