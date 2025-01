“Amministrazione Cacciotto, è caos nelle commissioni: rinunciamo al gettone”

Alghero, 25 gennaio 2025 -il 23 si sarebbe dovuta tenere la seduta congiunta della prima e quinta commissione per discutere sul regolamento del Parco e Area marina protetta, isola piana Capo Caccia. Inaspettatamente e nonostante la presenza dei membri delle rispettive commissioni, i due presidenti, effettuato l’appello, hanno chiuso la seduta senza prendere alcuna decisione sull’ordine del giorno. Anche questa circostanza, come sempre più spesso accade dall’inizio del mandato Cacciotto, assistiamo ad una disorganizzazione “programmata”. Infatti, a causa della mancanza del segretario verbalizzante, i due presidenti, Mulas e Piccone, in segno di protesta, hanno deciso di chiudere la seduta. Questa commissione è inutilmente costata una somma importante per non discutere nulla e rimandare decisioni importantissime per la città’, mentre la maggioranza non rispetta gli accordi presi strumentalizzando l’accaduto: lamentano i membri di Forza Italia, Prima Alghero, Udc Lega, Fratelli d’Italia. Per queste ragioni i commissari d’opposizione, hanno deciso di rinunciare al gettone, in segno di protesta e soprattutto di coerenza. Invitiamo pertanto la giunta Cacciotto a prestare maggiore attenzione alle commissioni garantendone i requisiti amministrativi minimi per il suo funzionamento in segno di rispetto nei confronti degli algheresi che, per vedere riconosciuto lo stipendio, lavorano, concludono i consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia Prima Alghero lega e UdC