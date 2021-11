Cantina SM Palma e Porto, accordo: cresce l’accoglienza |video

ALGHERO – La Cantina Santa Maria La Palma e il Consorzio Porto di Alghero hanno annunciato una partnership finalizzata ad arricchire l’esperienza dei diportisti che frequentano il porto di Alghero e promuovere i prodotti locali. La collaborazione tra l’azienda e il Consorzio si svilupperà su più livelli, con la fornitura di nuovi servizi alle persone che sceglieranno il porto di Alghero con le proprie imbarcazioni, siano essi turisti o residenti. Tra le attività previste si elencano: Servizio Welcome: Il Consorzio Porto di Alghero offrirà ai diportisti che sosteranno presso i moli del porto di Alghero una bottiglia di vino della Cantina Santa Maria La Palma. Ogni bottiglia sarà contrassegnata dal logo del Consorzio e rappresenterà un benvenuto ai turisti con un prodotto locale come il vino. Alghero possiede la maggiore superficie vitata in Sardegna: all’interno di questo dato vanno annoverati i circa 700 ettari coltivati dalla Cantina Santa Maria La Palma, che ne fanno l’azienda con la maggiore estensione coltivata a vite nel territorio. Regalare un vino significa omaggiare con un prodotto tipico di Alghero, dall’azienda che rappresenta pienamente questa coltivazione. Servizio Degustazioni e Conoscenza del Vino: tutti i diportisti riceveranno informazioni sui servizi #AlgheroWineTasting e #AlgheroWineExperience, due iniziative che uniscono visite guidate, esperienze in cantina e degustazioni, pensate per permettere ai turisti e a tutti gli interessati di immergersi nel mondo del vino di Alghero.

Servizio Cambusa: La Cantina, nuova enoteca della Cantina Santa Maria La Palma situata vicino al porto di Alghero, sarà a disposizione per tutte le richieste di approvvigionamento di vini da parte dei diportisti locali e dei turisti. Rappresenterà un nuovo punto fornitura a disposizione di tutti gli interessati. Fidelizzazione e Scontistica: tutti i diportisti potranno ricevere una card nominativa che permetterà di usufruire di sconti e agevolazioni nell’acquisto di vini e prodotti della Cantina Santa Maria La Palma, forniti nell’enoteca La Cantina. Accanto a queste iniziative, la Cantina Santa Maria La Palma continuerà nelle sue azioni di: – promozione dei prodotti di Alghero a livello locale, nazionale e internazionale; – educazione alla cultura del vino con gli approfondimenti all’interno della Wine Academy (come fatto recentemente con i corsi di promozione e informazione sul vino offerti allo staff delle strutture ricettive locali) – animazione della vita culturale locale, organizzando eventi artistici e musicali (come il mini festival Degustarte organizzato nei mesi di ottobre e novembre). L’enoteca La Cantina rappresenterà sempre più uno spazio di servizio per turisti, residenti, diportisti e tutti gli amanti del vino. La partnership tra le due realtà – Cantina Santa Maria La Palma e Consorzio del Porto di Alghero – è stata ufficializzata con una conferenza stampa a cui hanno partecipato Mario Peretto, Presidente della Cantina Santa Maria La Palma, Giancarlo Piras, Presidente del Consorzio del Porto di Alghero, e Giorgia Vaccaro, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Alghero. L’azione congiunta delle due realtà rimane finalizzata alla promozione di nuovi servizi e alla valorizzazione dei prodotti locali per gli amanti del mare e gli utenti del porto della città.