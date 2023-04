Cantieri comunali LavoRas ad Alghero: domande

ALGHERO – Nell’ambito del progetto LavoRAS “Cantieri Nuova attivazione – Annualità 2022”, approvato con determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 6597/83531del 21.12.2023, è stata avviata la selezione per l’assunzione a tempo determinato di nr.6 operai comuni personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde pubblico, con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria del settore privato corrispondente. Di seguito l’Avviso pubblico ed il link per accedere allo specifico portale presso il quale sarà possibile, fino alle ore 14.00 del 21/04/2023, compilare e presentare la domanda.

https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-news/2022__LAV_NA_AVVISO__1_.pdf