Campo Rom, gli arrestati salgono a dodici

SASSARI – Con riferimento alla complessa attività di Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica alla Polizia Locale di Sassari afferente i reati ambientali perpetrati nel campo Rom di proprietà comunale, si sono presentati spontaneamente al Comando di via Carlo Felice, accompagnati dai rispettivi avvocati, due uomini sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere che non erano ancora stati individuati. I due uomini sono stati tradotti dagli agenti nel carcere di Bancali. Salgono così a 12 le persone arrestate nell’ambito dell’operazione avviata lunedì scorso.