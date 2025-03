Campo boe: “Limitare le boe all’Amp, all’esterno ormeggi per grandi imbarcazioni” | video

ALGHERO – Nella giornata di oggi, salvo sorprese, la questione dovrebbe tenere banco anche in Consiglio Comunale. Dopo i passaggi in commissione ambiente degli scorsi giorni e di oggi, il “Campo boe” verrà discusso dalla massima assise cittadina. Questo attraverso una richiesta che contiene proposte avanzate, prese in esame e condivise dalla maggioranza con a capo il presidente di commissione Mulas, gli assessori Marinaro, Corbia e Selva e ovviamente il presidente del Parco e Amp Orrù, del consiglio Pirisi e il sindaco Cacciotto, tutto, com’è evidente, in linea con quanto esposto e rappresentato dal direttore Mariani.

La via d’uscita potrebbe essere, come anticipato anche da Algheronews, quella di vedere la disposizione delle nuove boe solamente dentro l’area di riserva marina e non oltre. Oppure, come chiesto anche da porzioni della politica algherese, tra cui l’ex-presidente Pais e il consigliere del PD Madau, di sospendere il progetto e, come indicato dall’Amministrazione Cacciotto, addivenire a delle modifiche e rimodulazioni che possano andare incontro alle varie esigenze, in primis quelle della nautica, oltre che quelle della tutela ambientale dei nostri fondali e coste.

Sull’argomento abbiamo sentito il presidente del Consorzio del Porto di Alghero che, oltre ad essere d’accordo su una rimodulazione, evidenzia la necessità, come emerso da più parti, di porre nel golfo di Alghero degli ormeggi per le grosse imbarcazioni al fine di permettere un ancoraggio meno invasivo possibile e agevolare l’arrivo in rada di barche di grande rilevanza.

ECCO LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEL PORTO GIANCARLO PIRAS

