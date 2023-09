Camera di Commercio e Promocamera sostengono l’export del Vermentino

SASSARI – La Camera di Commercio di Sassari e Promocamera sostengono l’export e la commercializzazione del Vermentino. Ultimi posti per prendere parte ai B2B. In continuità con l’azione informativa e formativa in modalità webinar svolta lo scorso anno e all’interesse riscontrato verso i Paesi target di riferimento, nell’ambito delle iniziative finalizzate al supporto dell’internazionalizzazione, Promocamera sta organizzando per le aziende della filiera agroalimentare e settore vinicolo un’azione rivolta ai mercati esteri di centro e nord Europa. In questo contesto è stata definita l’organizzazione di incontri d’affari B2B con potenziali buyer di Francia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Svizzera.

Gli incontri B2B individuali si svolgeranno in presenza ad Olbia nelle giornate tra il 2 e 5 ottobre, in occasione dell’edizione 2023 di “Benvenuto Vermentino”, secondo un’agenda prestabilita e saranno riservati alle aziende del settore agroalimentare (max 15 aziende) e aziende vinicole (max 25 Cantine).

“Benvenuto Vermentino” di fatto rappresenta uno dei fiori all’occhiello tra le azioni ideate e promosse dal Sistema camerale del nord Sardegna, un prezioso strumento di marketing territoriale e rigenerazione urbana che ha la capacità di stimolare un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

“L’obiettivo della Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale Promocamera, è quello di realizzare un evento che possa rappresentare per la collettività socio-economica che lo ospiterà – sostiene il presidente di Promocamera, Francesco Carboni- un importante strumento di marketing territoriale per via della capacità di attirare turisti, diffondere e migliorare l’immagine turistica e culturale, attivando veri e propri processi di relazione tra imprese.

A ciascuna azienda verrà garantito un minimo di 4 incontri con i buyers selezionati in collaborazione con le Camere di Commercio dei Estere. Le aziende interessate a prendervi parte potranno compilare e trasmettere l’adesione a internazionalizzazione@promocamera.it. Tutte le info su www.promocamera.it.