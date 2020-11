“Cambi di casacca”, la Lega precisa

SASSARI – La sezione della Lega Sassari con Marina Puddinu assieme al coordinatore provinciale della Lega Sardegna Angelo Lorenzoni, esprimono con fermezza riprovazione per le informazioni riportate in un articolo pubblicato nell’edizione odierna (ieri ndr) della Nuova Sardegna. L’articolo, titolato :<<Dalla Regione ai comuni è corsa al cambio di casacca>> a pagina 7 riporta testuale frase :<<nel capoluogo l’unico consigliere eletto dai salviniani è passato al gruppo misto, ma rimanendo sempre all’opposizione di Campus>>. La realtà dei fatti è che a Sassari la Lega aveva due consiglieri uno dei quali, eletto e tesserato con il carroccio, è passato dalla Lega al gruppo misto. Così attualmente in consiglio comunale a Sassari c’è un consigliere della Lega, Francesco Ginesu tesserato al partito e saldamente in quota Lega. Quindi l’informazione che <<l’unico consigliere eletto dai salviniani è passato al gruppo misto>> non è corretta. <<Francesco Ginesu è fieramente parte della Lega a Sassari>> precisa il coordinatore provinciale Angelo Lorenzoni, <<non possiamo tollerare informazioni non corrette per un partito come il nostro che fa dell’appartenenza la sua bandiera>> sottolinea Marina Puddinu.

“Per quanto riguarda Alghero la Nuova Sardegna scrive che i tre consiglieri eletti con il Carroccio hanno abbandonato il partito, ma omette la presenza in giunta dell’assessore alle attività produttive Giorgia Vaccaro, saldamente in Lega fin dagli albori, e l’ingresso del consigliere Maurizio Pirisi proveniente dalla lista civica “Noi con Alghero”.