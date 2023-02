Calcio Terza Categoria, Fc Alghero vince a Nughedu e resta capolista

ALGHERO – La FC Alghero si conferma capolista solitaria del girone F di Terza Categoria vincendo per 0-3 sul campo del Nughedu grazie ai gol di Satta e Nunfris (doppietta). Sin dai primi minuti algheresi in avanti alla ricerca del gol e Nughedu chiuso in difesa. La prima occasione arriva dopo pochi minuti: è il 7° quando Cherchi, servito in area da Gnani, calcia e va vicino al gol trovando il portiere di casa pronto a bloccare la palla in due tempi. Al 10° ancora Fc Alghero vicino al gol con Nunfris, servito da Alessandro Sanna, ma il suo rasoterra è bloccato dal portiere di casa. FC Alghero meritatamente in vantaggio al 12° con Satta che dal limite spedisce la palla in rete. Al quarto d’ora Nughedu pericoloso con Giampiero Correddu che colpisce la traversa. Si va al 21° e Fofana sfiora la marcatura con un tiro ravvicinato. Al 44° algheresi ancora pericolosi, questa volta in contropiede con Fofana che spreca calciando debolmente tra le braccia del portiere di casa. Il primo tempo di chiude tra gli applausi con il raddoppio della FC Alghero che arriva con una magistrale punizione dal limite di Nunfris. Si va al secondo tempo con la Fc Alghero che controlla il gioco senza spingere più di tanto in avanti.

La prima azione degna di nota della ripresa arriva al 71° con una punizione di Cingotti che sfiora la base del palo sinistro. All’81° contropiede dei giallorossi con Livesi che calcia in diagonale e la palla esce di poco. Nel finale, all’85° Nughedu pericoloso su azione di rimessa con Manca che calcia su Serra in uscita. Al 91° è Nunfris a chiudere l’incontro siglando lo 0-3 con un tiro in diagonale da dentro l’area di rigore. Alla fine tre punti meritati per la Fc Alghero che guida la classifica del girone F di Terza Categoria con 40 punti.

Tabellino Nughedu – Fc Alghero: 0 – 3

Nughedu: Torrisi, Succu, Correddu S., Meloni (70° Argiolas), Gargano, Cherchi, Correddu Gp (60° Fenu), Bullitta, Ara (60° Floris), Nuvoli (63° Arghittu), Manca. Allenatore: Muduloni A disposizione: Scottu, Carboni L., Carboni M., Niedda. Fc Alghero: Serra, Carbone, Cingotti (75° Livesi), Ardu (65° Gallo), Sanna Michele, Gnani (46° Rizzu), Nunfris, Sanna Alessandro (55° Delias), Cherchi, Satta, Fofana (60° Cariga). Allenatore: Zani A disposizione: Bellinzis, Campus, Moro, Catogno. Arbitro: Marras Riccardo di Sassari Reti: 12° Satta, 45° e 91° Nunfris.