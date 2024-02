Calcio, l’Alghero travolge la Macomerese e vola in testa alla classifica

ALGHERO – Alghero travolgente al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia: 6-0 contro la Macomerese e primo posto nel girone B di Promozione dopo 20 giornate di campionato. Ora sono dieci i risultati utili di fila, cinque le vittorie consecutive.

Per la cronaca, al primo vero affondo l’Alghero va in gol al 14’ con Masala dopo un’azione orchestrata sulla corsia sinistra dai padroni di casa. Il terzino giallorosso si fa così un bel regalo per la nascita della piccola Aurora. La Macomerese prova a farsi vedere poco prima della mezz’ora su azione da calcio d’angolo ma al 34’ arriva il raddoppio di capitan Mereu bravo a recuperare palla al limite dell’area, poi a dribblare un avversario e battere Trini con un rasoterra preciso. Alghero vicino al terzo gol al 39’ con Baraye che recupera palla sulla trequarti, supera tre avversari e sfiora il palo alla sinistra del numero uno ospite. Al 41’ ancora pericoloso Mereu poi al 43’ ecco il tris: dopo un batti e ribatti in area, Roberto Sini arpiona la sfera e la spedisce sotto la traversa.

Al rientro in campo, dopo 5 minuti, l’Alghero trova subito il 4-0 con un gol da applausi di Marco Carboni: pallonetto imprendibile dal limite dell’area sul quale il portiere della Macomerese non può nulla. A metà ripresa gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Colombo dopo un brutto fallo. Giallorossi padroni del campo: al 24’ Baraye firma la cinquina con un bel diagonale quindi tre minuti dopo arriva il 6-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Sini – alla fine autore di una doppietta – che batte Trini stavolta con un colpo di testa. L’Alghero sfiora addirittura il settimo gol con una punizione velenosa di capitan Mereu che sfiora il palo ma la partita si conclude sul 6-0.

Grazie a questa vittoria l’Alghero sorpassa la Nuorese, sconfitta in casa dall’Usinese, e si porta in testa alla classifica del girone B di Promozione. Nel prossimo turno è in programma la difficile trasferta sul campo del Siniscola Montalbo.

ALGHERO – MACOMERESE 6-0

ALGHERO: Secchi, Dore (30’ st Milia), Masala, Sini, Mereu, Urgias (25’ st Manunta), Sasso (29’ st Pinna), Mula, Franchi, M. Carboni (22’ st Feliz), Baraye (25’ st Meloni). In panchina: Iacomino, Giorgi, P. Carboni, Mura. Allenatore: Gian Marco Giandon

MACOMERESE: Trini, Pisu, Fois (13’ st Nachet), Bianco, Colombo, Scigliano, Barria (13’ st Zirolia), Spina, Fadda (13’ st Timpanaro), Lauria, Lerech (38’ st Cadau). In panchina: Carta, Marroccu, Caria, Gaye, Marras, Cadau. Allenatore: Pierluigi Scotto

ARBITRO: Nicola Nieddu di Sassari

RETI: 14’ Masala, 34’ Mereu, 43’ e 72’ Sini, 50’ M. Carboni, 69’ Baraye

NOTE: nessun ammonito