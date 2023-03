Calcio, l’Alghero spazza via il Trinità e vola a +6

ALGHERO – L’Alghero trova l’allungo in classifica, anche complice il pareggio dell’Ittiri Sprint e la

sconfitta del Campanedda. Quando mancano 5 giornate alla fine del campionato i

giallorossi sono a + 6 dalla seconda, il Valledoria, + 7 sulla terza l’Ittiri Sprint e + 8 sul

Campanedda.

6 a 0 il risultato allo Stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, punteggio tennistico che

racconta di una partita mai in discussione ma anche della rosa rimaneggiata per il Trinità.

Fermina realizza una tripletta, poi in gol i due under Sasso e Marras e l’attaccante Livesi

alla decima rete in stagione.

È proprio l’attaccante Olandese il mattatore del primo tempo, i primi tre gol del match

portano tutti la sua firma: al 7′, all’11 e al 23′. La prima occasione per gli ospiti arriva subito

dopo con Putzu che però calcia a lato. Al 28′ è il capitano dei giallorossi Mereu a sfiorare il

quarto gol colpendo la traversa con un dolce pallonetto. Dall’altra parte del campo è

sempre Putzu a cercare la rete, questa volta direttamente dal calcio d’angolo ma Frau è

reattivo a respingere. Il 4 a 0 arriva al 38′ con l’under Sasso che è lesto ad arrivare prima

di tutti dopo la ribattuta del portiere ospite.

Nell’intervallo Livesi entra al posto di Puddu e si fa trovare subito pronto, non passa

neanche un giro di orologio che proprio l’attaccante algherese realizza la cinquina

giallorossa. Il definitivo 6 a 0 porta la firma di un altro prodotto del vivaio algherese, Marras

salta il portiere avversario e appoggia a porta vuota. Da segnalare anche l’ingresso in

campo di Salvatore Mamia del Trinità, applausi dagli spalti per un veterano del calcio

isolano. In casa giallorossa non si festeggia, la testa è già alla prossima partita. Domenica

prossima a Ploaghe che all’andata ha fermato gli algheresi sull’1 a 1.

TABELLINO ALGHERO 6-0

ALGHERO: Frau, Caddeo, Masala Antonio (20′ st Tedde Marco), Mereu (25′ st Libi), Sini (10′ st

Manunta), Urgias, Sasso, Mula, Fermina, Puddu (45′ Livesi), Tedde Matteo (10′ st Marras). In

panchina: Sechi, Correddu, Pinna Paolo, Pinna Giovanni. Allenatore: Piras

TRINITÀ: Moi, Mamia Danilo, Corda, Muretti (33’st Mamia Salvatore), Putzu, Basseri, De Patris,

Addis, Rodriquez, Sechi, Karera Allenatore: Cassitta

Reti: 7′ Fermina, 11′ Fermina, 23′ Fermina, 38′ Sasso, 1′ st Livesi, 19′ st Marras