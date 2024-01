Calcio, l’Alghero chiude l’andata con 4 a 0 all’Ovodda

ALGHERO – L’Alghero chiude il girone di andata con 34 punti e una bella vittoria davanti ai tifosi: 4-0 contro l’Ovodda nella 17ª giornata del girone B di Promozione con le reti di Franchi, Marco Carboni e Urgias nel primo tempo e di capitan Mereu nella ripresa.

Buon approccio alla partita dei giallorossi che sfiorano il vantaggio al 12’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prima con Paolo Carboni poi con Urgias. Al 17’ si vede anche l’Ovodda con un tiro pericoloso di Biscu che finisce di poco a lato. Poi è praticamente un monologo algherese: al 18’ la squadra di mister Giandon vicinissima al gol con un bel sinistro che sfiora la base del palo. Poi al 22’ arriva il vantaggio: punizione bassa di Mereu dal vertice sinistro dell’area, sulla palla si avventa Franchi che insacca alle spalle di Frau. L’ex portiere dell’Alghero poco dopo la mezzora è bravo su un tiro ravvicinato di Baraye ma al 35’ non può nulla sulla conclusione di Marco Carboni che vale il 2-0. L’Alghero è inarrestabile e al 41’ su corner di Mereu, dopo un batti e ribatti in area, Urgias deposita in rete per il 3-0. Poco prima dell’intervallo l’Ovodda prova a pungere con Deiana ma Secchi si fa trovare pronto.

Non cambia il leitmotiv nella ripresa, con l’Alghero a fare la partita. Al 10’ Baraye impegna severamente Frau che si rifugia in angolo. Sul corner seguente Mereu, direttamente dalla bandierina, supera il portiere dell’Ovodda per il 4-0. Ci prova anche Manunta al quarto d’ora, ben servito da Mereu, ma Frau respinge. Poi girandola di cambi da entrambe le parti, con mister Giandon che dà spazio a tutti i giovani. L’Alghero chiude con ben sei Under in campo. Da segnalare l’esordio in Promozione per Mura e Milia.

Con la vittoria di oggi l’Alghero resta al terzo posto in classifica, a -1 dall’Usinese, ma accorcia sulla capolista Nuorese, distante ora 5 punti. Domenica prossima inizia il girone di ritorno con un altro match casalingo. Al “Pino Cuccureddu” arriverà il Tuttavista Galtellì.

ALGHERO – OVODDA 4-0

ALGHERO: Secchi, Manunta (39’ st Milia), Dore, Sini, Mereu (26’ st Giorgi), Urgias, P. Carboni (20’ st Sasso), Ruben Feliz, Franchi (39’ st Stumpo), M. Carboni (33’ st Mura), Baraye. In panchina: Pittalis, Cherchi, M. Sanna, Meloni. Allenatore: Gian Marco Giandon

OVODDA: Frau, Satta (43’ st Crissantu), Lai (16’ st G. Deiana), Ledda (23’ st C. Sedda), L. Vacca, Pili (1’ st A. Sedda), R. Biscu, S. Biscu (26’ st A. Soru), N. Deiana, S. Soru (16’ st N. Biscu), Frongia. In panchina: M. Vacca, Piras, Mele. Allenatore: Giacomo Coinu

ARBITRO: Massimo Ghisu di Sassari

RETI: 22’ pt Franchi, 35’ pt M. Carboni, 41’ pt Urgias, 10’ st Mereu

NOTE: ammoniti Satta, Ledda e C Sedda per l’Ovodda