Calcio, l’Alghero apre l’anno nuovo con un pareggio in casa

ALGHERO – Doppietta di Meloni e un punto a testa per Alghero e Sennori in una partita contrassegnata dagli episodi. Il match della 15ª giornata del girone B di Promozione al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia termina 2-2.

Subito pericoloso l’Alghero con Marco Carboni che trova però la respinta del portiere. Il Sennori prova a farsi vedere poco dopo con uno schema su punizione sull’asse Asara-Luiu ma la palla finisce a lato. Al 4’ grande giocata sulla fascia di Marco Carboni che va via a due avversari, arriva sul fondo e poi serve un bel rasoterra in area per il fratello Paolo che col sinistro prima trova il portiere poi la traversa. Il vantaggio giallorosso arriva in contropiede dopo 8 minuti: lancio lunghissimo di Mereu dalla propria trequarti per Meloni che prima addomestica al meglio il pallone poi batte il portiere sennorese con un sinistro chirurgico. La formazione ospite reagisce e si fa vedere al 18’ con un bel diagonale di Galante ma il portiere algherese Secchi è reattivo. Al 22’ invece è la squadra di mister Giandon ad andare vicinissima al gol con Stumpo che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, manda la palla sopra la traversa. La partita è molto “calda” e l’arbitro è costretto ad estrarre più volte il cartellino. Al 40’ ci prova Manunta col sinistro sfiorando la traversa, ma è il Sennori ad andare in gol al 43’ sugli sviluppi di un corner: è Masia ad andare in gol, definito dubbio dai più, dopo un doppio miracolo di Secchi.

Nella ripresa il primo squillo è del Sennori con Pilo che manda di poco a lato. Quindi doppia occasione algherese, prima sull’asse Marco Carboni – Mula poi con Mereu che trova la respinta di Magliona. Al 9’ invece è Urgias a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 13’ altro episodio duramente contestato dall’Alghero: l’arbitro assegna un rigore molto dubbio al Sennori per un presunto fallo di Paolo Carboni: sul dischetto si presenta Asara che spiazza Secchi. Gli animi si surriscaldano ulteriormente, poco dopo Masala lamenta di aver ricevuto una gomitata al volto ma l’arbitro lascia correre e addirittura concede punizione al Sennori. Una decisione che scatena le proteste dei giallorossi e a farne le spese è Urgias che si becca il secondo giallo e viene espulso. Al 18’ l’autore del vantaggio sennorese, Asara, ancora pericoloso poi mister Giandon prova diverse soluzioni attingendo dalla panchina. Poco prima della mezzora due ottime occasioni per il neo entrato Franchi e soprattutto per Meloni. Ma il pareggio arriva comunque al 37’ sull’asse Franchi-Meloni con gol meritato per quest’ultimo. Nonostante l’inferiorità numerica la formazione giallorossa ci prova ancora: al 41’ punizione velenosa di capitan Mereu, poco oltre la linea un difensore ospite manda in angolo. Quindi al 43’ Meloni va vicinissimo alla tripletta personale, mandando di poco a lato. Finisce così 2-2 con tante recriminazioni ma anche con una grande prova di carattere.

La nota positiva sicuramente il numeroso pubblico presente al “Pino Cuccureddu” nonostante la giornata contrassegnata dal maltempo con la consapevolezza che in diverse condizioni, al Mariotti ad esempio, l’Alghero avrebbe potuto abbracciare ancora più tifosi. A tutti coloro che comunque costantemente seguono i giallorossi, anche in condizioni climatiche avverse, è andato il ringraziamento della società con l’auspicio che il prima possibile lo stadio cittadino sia in grado di ospitare le partite casalinghe dei giallorossi, a maggior ragione in giornate come questa.