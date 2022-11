Calcio italiano: Top e Flop di Serie A, Serie B

Questi mesi sono determinanti per il raggiungimento e la riuscita degli obiettivi stagionali prefissati dalle squadre di calcio, nei maggiori campionati italiani. Ogni sito scommesse con le quote della Serie B offre come squadra favorita il Genoa e il Frosinone.

Il Cagliari saltella entrando e uscendo dalla zona playoff ma ancora non è riuscito a diventare protagonista del campionato di Serie B, complici i risultati altalenanti ma soprattutto le due sconfitte contro Bari e Venezia. Ecco tutti i top e flop di Serie A e Serie B.

Napoli al top per la volata scudetto

Diverse le quote Serie A che danno come favorito il Napoli. 9 vittorie e 2 pareggi nelle prime 11 gare fanno del Napoli un’armata incontenibile, l’unica capace di restare imbattuta in Serie A in questo primo frammento di campionato. I Partenopei possiedono il miglior reparto offensivo della categoria con ben 26 reti nelle gare prese in considerazione, la vittoria a corto muso sulla Roma di Mou per 0 – 1 ha confermato le potenzialità di questo Napoli, che vuole vincere lo scudetto a tutti i costi.

Benevento Flop in Serie B

Cannavaro non ha risolto la situazione negativa degli Stregoni, che continuano a scivolare verso la zona playout, il Patron del Benevento, Oreste Vigorito ha rifiutato le dimissioni del tecnico Campione del Mondo e la società sta cercando una soluzione rapida, efficace e soprattutto indolore. Intanto, il Benevento continua a floppare in Serie B.

Cagliari nel limbo ma serve più determinazione

Alla luce di un ritorno in Serie A quello del Cagliari è un vero flop, perché si trova nel limbo della zona playoff e manca la continuità di risultati. Tuttavia, non si può ancora parlare di campionato negativo perché alla nona giornata, i Sardi si trovano soltanto a 4 punti dalla quarta in classifica: serve solo più determinazione per ribaltare le sorti di questo campionato.

Flop Fiorentina, serve più grinta

Quella contro l’Inter è stata una grandissima partita per la Viola, che ha perso il punto soltanto nei secondi finali, dimostrando di poter combattere ad alti livelli. Tuttavia, nelle prime 11 gare pesano come un macigno le sconfitte contro Atalanta, Lazio e la stessa Inter, mentre la Fiorentina si mostra in un tragico flop tattico oltre metà della classifica: serve più grinta.

Frosinone e Genoa al Top

Entrambe nella zona della promozione diretta a 21 punti nelle prime 10 gare, Frosinone e Genoa dettano legge nel campionato di Serie B e sono le squadre più al top della categoria. Il segreto del loro successo è sicuramente dovuto i reparti difensivi che sono delle vere barricate, in questo frammento di campionato, il Frosinone ha subito soltanto 6 reti e il Genoa solo 7 gol.

Sia la Serie A che la Serie B costituiscono campionati molto agguerriti quest’anno, dove nulla è scontato, per questo le sorti delle squadre sono destinate a cambiare da un momento all’altro, intanto siamo nel vivo delle due competizioni.