ALGHERO – Il Cagliari è salvo. Il Crotone ha pareggiato al 93esimo contro il Benevento. In questo modo è arrivata la matematica certezza che i rossoblu possono restare nella massima serie anche per la prossima stagione. Un grandissimo risultato per Semplici e per tutti i giocatori vista la condizione in cui si trovavano dopo il periodo molto negativo con la guida di Di Francesco. Intanto, l’ultima di campionato vedrò la sfida tra Torino e Benevento. Mentre il Cagliari chiuderà col Genoa in casa.