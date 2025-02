Calcio, Eccellenza: tre punti pesanti per l’Alghero

ALGHERO – Vittoria importantissima nella 22ª giornata di Eccellenza per l’Alghero che, all’ultimo respiro, espugna Gavoi e conquista tre punti pesanti in ottica salvezza. Decisivo il gol di Marras nel recupero.

Buon inizio della squadra di mister Fadda, subito vicina al gol con un rasoterra di Scognamillo, deviato miracolosamente in angolo dal portiere. Il Taloro risponde qualche minuto dopo con una conclusione dal limite di Littarru con Gobbi che risponde presente. Dopo una breve sospensione per lancio di un fumogeno, intorno alla mezzora, la partita riprende e si infiamma sul finire di tempo. Vengono espulsi Sau e Sini, poi al secondo minuto di recupero il Taloro capitalizza con Littarru una punizione dal limite assegnate per un fallo molto dubbio. L’Alghero acciuffa però il pari con Scognamillo, bravo a ribadire in rete una respinta del portiere gavoese su una conclusione di Spanu.

Inizia la ripresa e i padroni di casa restano in nove per l’espulsione di Mele, reo di aver dato un calcio a Scognamillo a gioco fermo. Per l’Alghero ci prova Spanu con un tiro dalla distanza troppo velleitario, poi il Taloro resta addirittura in otto per un’altra espulsione: rosso per Vacca. I giallorossi chiudono i padroni di casa nella loro metà campo, seppure non creando grossi pericoli dalle parti del portiere. Sino alla mezzora, quando un colpo di testa di Scognamillo finisce poco altro sopra la traversa e qualche istante dopo una conclusione di Baraye viene respinta praticamente sulla linea. Nel recupero, prima un tiro di Pinna deviato in angolo dal portiere poi l’episodio decisivo, il gol di Marras, che quasi all’ultimo respiro regala la vittoria all’Alghero.

Con i tre punti conquistati a Gavoi, l’Alghero sale a quota 24 in classifica, agguantando Carbonia e San Teodoro Porto Rotondo. Domenica prossima al “Pino Cuccureddu” è in programma la sfida contro il Tempio.