Calcio, Eccellenza: pari per l’Alghero, per salvarsi deve vincere a Cagliari

ALGHERO – Termina in parità il primo atto dello spareggio play-out contro la Ferrini. L’Alghero acciuffa il pareggio nel recupero e tiene aperto il discorso salvezza: 1-1 nel match di andata giocato al “Pino Cuccureddu”. Giallorossi che si presentano in formazione rimaneggiata a causa di infortuni e squalifiche. Il primo pericolo, al 9′, è di marca Ferrini con Piroddi che di testa fa venire i brividi alla difesa di casa. Al 19’ difesa della Ferrini in difficoltà su un corner di Spanu e l’uscita a vuoto del portiere ma l’Alghero non ne approfitta. Un minuto dopo ottima occasione per i giallorossi: bel cross dalla corsia destra di Pinna per Mari che di testa sul primo palo chiama in causa l’estremo difensore della Ferrini. Ospiti pericolosi con Podda, intorno alla mezzora, e con Piroddi che quasi allo scadere impegna severamente Piga, ma l’ultima occasione è di marca giallorossa con una bella azione individuale di Pinna e la difesa cagliaritana che in qualche modo si salva.

In avvio di ripresa subito una grande occasione per l’Alghero con una conclusione velenosa di Spanu respinta col piede dal portiere ospite. Al 7′ però arriva il vantaggio ella Ferrini: sugli sviluppi di un corner la difesa algherese allontana ma la palla arriva al limite sui piedi di Carboni che con un preciso e potente rasoterra insacca alle spalle di Piga. L’Alghero cerca spazi in avanti e con Baraye tenta la via del gol al 9’, ma la palla termina fuori. Ferrini vicina al raddoppio qualche minuto dopo con Piroddi ma Piga si salva in angolo. L’Alghero insiste e su un calcio piazzato di capitan Mereu, spizzato da Mari e Brboric, arriva vicino al gol. Ma il pareggio arriva nel secondo minuto di recupero con un rigore concesso per fallo su Baraye. Mereu dal dischetto non sbaglia e fa esplodere il “Pino Cuccureddu”. L’Alghero c’è, è ancora vivo ma tra meno di una settimana – nella gara di ritorno – servirà una vittoria per conquistare la salvezza in Eccellenza.

ALGHERO – FERRINI CAGLIARI 1-1

ALGHERO: Piga, Pireddu, Delizos, Manunta, Mereu, Fois (8’ st Brboric), Spanu, Scanu (20’ st Marras), Mari, Baraye, Pinna (20’ st Sini). A disposizione: Gobbi, Cassano, Sanna, Tusacciu, Cossu, Nieddu. Allenatore: Mario Fadda

FERRINI CAGLIARI: De Luca, Carboni, Usai, Bonu, Piroddi (40’ st Antic), Dore (37’ st Serrau), Podda (34’ st Camba), Mudu, Zedda, Alexander, Boi. A disposizione: Pani, Manca, Mancusi, Serra, Bile.

Allenatore: Pierpaolo Mura

ARBITRO: Marco Spiga di Carbonia

RETI: 7′ st Carboni, 47′ st Mereu

NOTE: ammoniti Spanu, Marras e Mereu per l’Alghero, Piroddi e Zedda per la Ferrini