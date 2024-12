Calcio, Eccellenza: l’Alghero in casa contro il Ghilarza

ALGHERO – Le squadre di Eccellenza si avvicinano al giro di boa e vogliono provare a chiudere nel migliore dei modi il girone di andata ma anche il 2024. L’Alghero, in particolare, vuole tornare al successo dopo tre gare nelle quali ha raccolto solo due punti.

Dopo la sconfitta di Nuoro sono arrivati due pareggi che non hanno pienamente soddisfatto l’ambiente giallorosso e ora ci si attende dalla squadra una prova di forza. Domani, domenica 8 dicembre, al “Pino Cuccureddu” arriva il Ghilarza, formazione che naviga nei bassifondi della classifica ma che non è nemmeno troppo lontana dall’Alghero. Ecco perché conquistare i tre punti sarebbe di fondamentale importanza.

Lo sa bene l’allenatore Gian Marco Giandon che, dopo alcuni segnali confortanti visti a Carbonia, chiede ai propri ragazzi una prova di maturità: «Nell’ultima partita ci son stati diversi aspetti positivi, ci è mancata un po’ di convinzione per vincerla. La convinzione e la consapevolezza nei propri mezzi sono fattori determinanti, che possono far la differenza, sotto questo aspetto dobbiamo crescere, è necessario per dare una svolta a questo campionato».