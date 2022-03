Calcio, derby in “2a categoria” e rilancio: appello a tifosi e politica

ALGHERO – Continuano gli appelli riguardo la necessità della “rinascita” di uno stadio ad Alghero per ospitare, se possibile, almeno, una squadra di buon livello regionale e, perchè no, pure oltre. Tra l’altro, con la chiusura dell’hub del Mariotti, sarà necessario comprendere che fine farà quel prezioso compendio pubblico (stesso discorso per l’altro campo, in condizione di abbandono da anni, a Fertilia). Il progetto dell’Amministrazione dell’allora sindaco Tedde per l’area di via Vittorio Emanuele era quello di realizzare un “centro intermodale”, magari in “project financing” coi privati i quali avrebbero dovuto realizzare un nuovo campo con servizi (parcheggi, info-point, varie attività, etc), sempre lì oppure in altra zona (fine via Xx Settembre, Maria Pia o in altro posto).

Nel frattempo, il sempre solerte ad occuparsi di sport e altro per la propria città ovvero Antonio Baldino fa un nuovo appello sul calcio in generale e in particolare sulla partita di domenica tra le due squadre che, oggi, rappresentano il territorio: Treselighes e Audax che si sfidano domenica a Villa Assunta. Oltre queste due compagini “resistono” anche i colori della nobile decaduta Alghero Calcio che si trova un gradino più in basso in “Terza categoria”. Ma, l’auspicio, da qualche anno, è che ci sia il ritorno di (almeno una squadra) a livelli che più confanno all’importante passato, anche recente, dei colori giallorossi (Alghero) e gialloblu (Fertilia) senza dimentica anche La Palma e tante altre realtà che facevano riempire i campi durante la settimana per gli allenamenti e, per le partite, le gradinate nel weekend.

“Domenica 27 marzo ore 15,00 scontro al vertice del girone “G” della Seconda Categoria tra Treselighes – Audax Algherese presso il campo di Villassunta. Da sportivo algherese Mi auguro nel pubblico delle grandi occasioni indistintamente da chi si fa il tifo. Alghero ha bisogno di una rinascita in campo sportivo, vedrete anche giocatori che hanno giocato in C o D. Io mi auguro da sportivo in un pirotecnico 3-3 soprattutto per la gente che verrà numerosa. Sono convintissimo della bontà e del rispetto dei giocatori in campo. Mi auguro che l’amministrazione comunale trasformi una semplice partita in una 2 ore di puro divertimento ed evento sportivo. Per uno che ha vissuto tre derby di calcio A5 in un palazzetto strapieno sarebbe pura goduria. In bocca al lupo ragazzi, vinca il migliore. Ricordatevi che siete esempio per tutti dunque Viva lo sport”.

Nella foto Antonio Baldino