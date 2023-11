Calcio a 5 serie B, la Futsal ha perso contro il Varese

USINI – La Futsal Alghero ha perso 3-1 contro il Varese calcio a 5 nella gara disputata a Usini e valida per la quinta giornata del girone A di serie B. I lombardi hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 con la formazione giallorossa poco pericolosa. Idili e compagni più pimpanti nella ripresa anche se è il Varese ad andare ancora a segno con il terzo gol. Tra i protagonisti il portiere Niccolò Buti e il giovane Capovani, autore del gol della bandiera.

A proposito di Under 19, i ragazzi guidati da Valentino Neri hanno perso con onore sul campo della Leonardo, società cagliaritana tra le migliori sicuramente a livello giovanile, basti pensare che alcuni dei titolari sono nel giro della prima squadra che milita attualmente in A2 Elite. 2-1 il risultato finale del match giocato ieri, anche in questo caso gol di Capovani.

Nel prossimo turno, per quanto riguarda la prima squadra, è in programma la trasferta sul difficile campo del Real Five Rho, che guida la classifica assieme al Sardinia Futsal e al Varese. Futsal Alghero invece che è penultima con un punto. Ma si attendono soprattutto novità sul fronte palazzetto con la società che spera in un segnale dall’amministrazione per i lavori da eseguire al Pala Manchia. C’è già il parere favorevole del CONI e della Divisione Calcio a 5. La Futsal Alghero vuole tornare a giocare nella propria città, per avere il supporto del pubblico e per mettere fine ai disagi che sta comportando il fatto di andare a Usini.