Calcio a 5, Futsal Alghero storica promozione in Serie B

ALGHERO – La Futsal Alghero è in serie B nazionale. Grazie alla vittoria per 8-3 sulla Villacidrese nell’ultima giornata del campionato di serie C1 la formazione giallorossa ha conquistato una storica promozione.

Grande festa, sabato pomeriggio, in un Pala Manchia gremito ma anche per le vie cittadine con i giocatori giallorossi che hanno sfilato a bordo del Trenino catalano. Una promozione meritata, a coronamento di una splendida cavalcata della squadra allenata da Rino Monti. Grande soddisfazione per una giovane società che nel giro di pochi anni sta scalando le gerarchie del futsal isolano. A distanza di oltre un decennio, dopo l’Alguer C5, un’altra squadra cittadina conquista il pass per un campionato nazionale.

La partita di sabato. La vittoria per 8-3 contro la Villacidrese è arrivata in rimonta dopo che la formazione ospite si è portata in vantaggio a inizio partita. Chighini e Daniele Pilo consentono alla formazione algherese di mettere la freccia ma la Villacidrese trova il pareggio (2-2). Il capitano Gianluca Idili firma il nuovo vantaggio poi la Futsal Alghero allunga con i gol siglati da Chighini e Molina (5-2). Gli ospiti provano a riavvicinarsi a un minuto dall’intervallo ma Fabio Jorge manda la Futsal Alghero al riposo sul 6-3. Sempre il giocatore portoghese a segno nel secondo tempo per il definitivo 8-3. Poi è solo festa per la Futsal Alghero.