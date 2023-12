Calcio 2a Cat, l’Alghero travolge il Sedilo

ALGHERO – La Fc Alghero travolge il Sedilo per 7 – 0 e resta in vetta alla classifica Fc Alghero: Serra Francesco, Moretti (23º st Livesi), Depalmas (23º st Cariga), Correddu (29º st Campus), Sanna, Gnani, Finca (29º st Carbone), Delias, Cherchi, Pintus, Serra Raimondo (15º st Cingotti). Allenatore: Salaris A disposizione: Bellinzis, Ardu, Sotgiu. Sedilo: Fadda Andrea, Fadda Michele, Dessi, Saba, Guglielmo, Fadda Nicola (28º st Pala), Sanna, Carta (18º st Lusignani), Crobu, Meloni Davide, Meloni Nicolò. Allenatore: Corriga A disposizione: Salis, Pes, Porcu Alessio, Porcu Matteo. Arbitro: Martinuzzi di Alghero Reti: 23º e 81º Pintus, 39º Serra Raimondo, 64º Moretti, 73º Finca, 89º Livesi, 90º Cherchi (r)

FC Alghero travolgente contro il Sedilo nella decima giornata del campionato di Seconda Categoria girone E. 7 – 0 il finale, al “Pintore – Caddeo” di Olmedo, di una partita dominata dai padroni di casa contro un Sedilo che ha retto un tempo. I giallorossi, con quale assenza per influenza, hanno dimostrato di aver superato la battuta d’arresto della settimana precedente, offrendo una bella prestazione ricca di gol. Per la cronaca Fc Alghero vicino al gol al 16º con Cherchi che raccoglie una ribattuta della difesa e calcia a botta sicura colpendo il palo sinistro. Al 20º è il Sedilo a rendersi pericoloso in contropiede con Sanna che supera la difesa algherese e calcia in diagonale trovando la deviazione in angolo di Francesco Serra. La Fc Alghero ci prova con Carlo Pintus al 23º con un tiro dal limite che il portiere ospite non trattiene e palla finisce in rete per l’1-0. Errore in fase difensiva dei padroni di casa al 27º che porta Davide Meloni al tiro dal limite con l’estremo algherese Serra che blocca. Al 39º raddoppio della Fc Alghero con Raimondo Serra che, al limite dell’area, supera un avversario e deposita in rete con un forte rasoterra.

Si va al secondo tempo con gli algheresi padroni assoluti del campo. Al 56º la Fc Alghero colleziona l’ennesima palla gol con Cherchi che di testa impegna severamente il portiere ospite Andrea Fadda. Al 64º terzo gol della Fc Alghero con il giovane Moretti che insacca dal limite dell’area. Fc Alghero irresistibile e al 73º trova il quarto gol con un’esecuzione magistrale di Finca dal limite, imprendibile per il numero uno ospite. Si va all’81º e la Fc Alghero fa cinquina con la rete di Pintus che, nell’area di rigore, anticipa tutti e mette dentro. Fc Alghero dilagante e con Thomas Livesi, all’89º, trovano il sesto gol. Al 90º rigore per fallo su Cherchi, dal dischetto lo stesso attaccante algherese sigla il 7- 0 finale. Per i padroni di casa tre punti importanti che gli consentono di stare al primo posto in classifica, a pari punti con il Bottidda. E domenica prossima trasferta sul campo del forte Thiesina