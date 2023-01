Calamità naturali, Alghero a secco: “Cagliari e Giunta di destra sardista sempre più lontani”

ALGHERO – “Alghero è sempre più lontana da Cagliari e dalla giunta regionale della destra sardista. Questo appare dalla prima delibera del 2023 in data 5 Gennaio “𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟴 𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟮”: quasi 9 milioni di euro da dividerà sui comuni che hanno fatto richiesta e che hanno avuto danni a cose o colture. Tutto bene se non fosse che Alghero non risulta tra i beneficiari; eppure in questi anni tra siccità alluvioni, trombe d’aria, forti precipitazioni, Alghero ha avuto danni consistenti. Non si capisce con quali parametri siano stati attribuiti i contributi, quello che si capisce è che la nostra città e, in particolare, il nostro territorio agricolo sono stati esclusi. Eppure i danni negli anni sono stati tanti, importanti e ben visibili”.