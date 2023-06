Cagliari, murales sulle cabine elettriche nella Lidl

CAGLIARI – Lidl Italia, Catena di supermercati leader nella GDO con 730 punti vendita nel Paese di cui 23 in Sardegna, ha voluto dare un nuovo volto alle due cabine elettriche presenti nel parcheggio del punto vendita di Cagliari, inaugurato in Via André Marie Ampere, 15 lo scorso novembre. È così che, insieme ad E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è stato dato incarico ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois di ideare delle opere di street art che coniugassero creatività e rispetto per l’ambiente. La collaborazione rientra nell’ambito di un PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) siglato tra Lidl e il Liceo a gennaio 2023.

L’inaugurazione delle opere si è tenuta oggi, 13 giugno, alla presenza del Sindaco Paolo Truzzu che ha così commentato: “Rendere la città più bella è uno degli obiettivi dell’Amministrazione di Cagliari. Per questo collaboriamo con tutte le realtà che lavorano sul campo con questo fine. Un plauso, dunque, a Lidl, a E-Distribuzione e ai ragazzi del “Foiso Fois” che mandano un segnale importante dipingendo le due cabine elettriche vicine al punto vendita di via Ampere: bellezza, giovani e ambiente salveranno il mondo e l’arte di strada diventa protagonista della città”.

Le due strutture di servizio sono state trasformate dagli studenti delle classi 4E e 5D in opere visuali non solo di indubbio valore estetico, ma anche portatrici di un messaggio importante in tema di sostenibilità. Tommaso Marino, Coordinatore Regionale Sviluppo di Lidl Italia ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi di presentare oggi i risultati di questo progetto artistico che riqualifica ulteriormente l’area trasformandola in un museo a cielo aperto. La sostenibilità è parte integrante della nostra strategia aziendale, pertanto abbiamo proposto agli studenti di tradurre l’importanza del fare scelte consapevoli per il pianeta e per la tutela delle risorse che ci offre in immagini che potessero parlare all’intera comunità locale. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dei murales, che oltre a vivacizzare la zona, hanno visto i ragazzi fortemente impegnati nell’esprimersi per condividere i nostri stessi valori.”

Roberta Casciello, Responsabile Salute e Sicurezza Area Sardegna di E-Distribuzione afferma: “Siamo molto soddisfatti di aver contribuito con le nostre cabine alla realizzazione di questa bella iniziativa, che dimostra ancora una volta il legame di E-Distribuzione con il territorio. Le nostre cabine elettriche, importanti infrastrutture per fornire un servizio sempre migliore nella distribuzione di energia elettrica, diventano anche spazi artistici, coniugando i valori comuni di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente.”

“Il nostro Liceo – ha dichiarato la Dirigente Scolastica prof.ssa Nicoletta Rossi – per la progettazione dei PCTO predilige attività formative e orientative sia nell’ambito della cittadinanza attiva e dell’espressione culturale sia delle competenze specifiche di indirizzo, in questo caso le arti figurative. Accogliendo questo progetto abbiamo offerto alle nostre studentesse e ai nostri studenti un’esperienza concreta di intervento artistico di riqualificazione con finalità pubblica in grado di veicolare il messaggio importante della sostenibilità ambientale. Le classi – coordinate dai proff. Monica Carrara (4E) e Domenico Di Caterino (5D) – hanno lavorato in autonomia dimostrando capacità creative e tecniche con forte senso di responsabilità e maturità, rispettando le fasi e i tempi prefissati, dalla ideazione fino alla realizzazione. Secondo i docenti il progetto è stato ‘sostenibile‘ anche in termini di comunità, relazionalità, collettività e connettività perché ha creato sinergie nel gruppo e ha permesso di sperimentare il significato di “opera collettiva” nell’arte contemporanea. È fondamentale che la formazione e l’alta formazione artistica possano entrare in dialogo con il territorio.”

Le raffigurazioni, che coprono tutti i lati delle cabine, sono state, infatti, pensate e successivamente eseguite per mano degli alunni del Liceo che hanno avuto anche l’occasione di approfondire la strategia di Corporate Social Responsibility di Lidl Italia. Si tratta di due opere che raffigurano rispettivamente una realtà in cui coesistono sullo stesso piano il benessere della natura e dell’uomo e di un ambiente popolato da elementi che in forma allegorica ci spingono a riflettere sul nostro rapporto con il pianeta.