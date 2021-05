Cagliari, il Consiglio Comunale ritorna “in presenza”

CAGLIARI – La notizia della rettifica dell’ordine del giorno per la seduta del Consiglio Comunale di martedì 11 e mercoledì 12 maggio 2021, annuncia il ritorno alla normalità della massima assise cittadina del capoluogo sardo. Infatti, come comunicano da Palazzo Baccaredda, “la seduta si potrà svolgere in modalità telematica, tramite videoconferenza nella piattaforma Microsoft Teams, in presenza o modalità mista, come previsto nell’aggiornamento delle linee guida sul funzionamento del Consiglio Comunale prot. n. 137898 del 10/05/2021″.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023 80 21/04/2021

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, PEG E PERFORMANCE

2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristoro all’aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali. Revisione del divieto di

occupazione degli stalli di sosta. 85 23/04/2021

SERVIZIO SUAPE, MERCATI ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO

3 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Modifica al regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09/02/2021. Inserimento articolo 46 ter rubricato

“Disposizioni provvisorie connesse all’emergenza covid-19 a sostegno degli operatori del

commercio su area pubblica del settore della somministrazione di alimenti e bevande”.

87 28/04/2021

SERVIZIO SUAPE, MERCATI ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO

4 MOZIONE Intitolazione di un luogo pubblico alle Donne della Resistenza 73 14/04/2021 CONS. MASSA E PIÙ

5 MOZIONE “Giornata Mondiale della Fibromialgia” 82 22/04/2021 CONS. LOI E PIÙ

N. TIPO OGGETTO

Proposta PROPONENTE n. del 6 MOZIONE Adesione del Comune di Cagliari all’iniziativa “Facciamo luce 2021!” promossa dal CFU – Italia odv per la giornata mondiale della Fibromialgia 84 23/04/2021 CONS. MURA E PIÙ

7 ORDINE DEL GIORNO Organizzazione della Festa del Mare – Sea Fest – Fiesta del Mar 72 14/04/2021 CCP POL.ITICHE DEL MARE – NAUTICA E CCP ATTIVITA’ PRODUTTIVE E

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

8 ORDINE DEL GIORNO Azioni finalizzate alla promozione di maggiori servizi a favore degli studenti universitari, in periodo

di pandemia 77 15/04/2021

CCP PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

9 ORDINE DEL GIORNO Sostegno dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale 23 10/02/2021 CONS. MASSA E PIÙ

10 ORDINE DEL GIORNO

Costituzione di una “Rete delle città e delle isole del Mediterraneo per la pace, la democrazia e la

solidarietà dei popoli” 46 12/03/2021 CONS. ANGIONI E PIÙ

11 MOZIONE Sottoscrizione della “Carta Etica contro le discriminazioni sessuali” 152 02/09/2020 CONS. CILLOCCU E PIÙ