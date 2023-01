Cagliari cambia: presentazione Progetti europei per il 2023

CAGLIARI – Venerdì 13 gennaio alle ore 10.30 al 1° piano della MEM Mediateca del Mediterraneo in via Mameli, il sindaco Paolo Truzzu illustrerà i progetti europei programmati per il 2023 che saranno realizzati con i fondi Pon Metro, PNRR e ReactEU nella città di Cagliari. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione su tutti i progetti del 2023. Sarà presente, insieme al primo cittadino, l’assessore alla Pianificazione strategica e allo Sviluppo urbanistico e Verde pubblico Giorgio Angius.