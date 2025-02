Cagliari, al via la riqualificazione del mercato di San Benedetto

CAGLIARI – Sabato 1 marzo ultimo giorno di attività nella sede storica, il 18 marzo l’apertura della struttura temporanea di piazza Nazzari: “Un ringraziamento agli operatori per il percorso condiviso”

Mercato di San Benedetto, tutto pronto per l’avvio dei lavori di riqualificazione

Sabato 1 e martedì 18 marzo: sono le date stabilite per l’ultimo giorno di attività nel Mercato di San Benedetto prima dei lavori di riqualificazione della struttura e per quello di apertura della struttura temporanea in piazza Nazzari.

“Il 1 marzo è un sabato, giorno di maggior affluenza al mercato, e la struttura di San Benedetto sarà aperta al pubblico: completiamo il ciclo di apertura settimanale per poi riprendere con l’avvio delle attività nella struttura di piazza Nazzari il 18 marzo”, ha spiegato il sindaco Massimo Zedda durante una conferenza stampa insieme all’assessore alle Attività produttive Carlo Serra: “Tra queste due giornate completeremo il trasferimento delle ultime attrezzature necessarie e i sopralluoghi con gli operatori, in modo che la sede temporanea del mercato possa ospitare al meglio lavoratrici, lavoratori e clienti”.

“In quegli stessi giorni partiranno i lavori nella sede storica”, ha continuato il sindaco. “Abbiamo l’esigenza di correre perché, come noto, si è già perso un anno. Vogliamo riprendere l’attività nel mercato storico il prima possibile, senza snaturarne la funzione. Il mercato dovrà rimanere un mercato. Ben venga, nella struttura riqualificata, anche la piccola ristorazione, ma dovrà essere frutto dell’iniziativa degli operatori stessi, di chi ci lavora ogni giorno: non ci sarà nessuna iniziativa dell’amministrazione per aprire alla grande ristorazione”.

“Ringraziamo ancora gli operatori, che saranno gli stessi che lavoreranno dal 18 marzo in piazza Nazzari, per i loro suggerimenti”, sottolinea il primo cittadino. Nella struttura temporanea gli spazi tra i vari box saranno maggiori tanto per la profondità quanto per la distanza: “Sarà un luogo funzionale per i lavoratori e comodo per la clientela. Stiamo aprendo i nuovi parcheggi, lavoriamo con il Ctm per la modifica di alcune linee dei pullman e mettiamo a disposizione navette dal parcheggio di via Manzoni, in modo da permettere alle cittadine e ai cittadini di raggiungere facilmente piazza Nazzari”.

Particolare attenzione alla viabilità, con il raddoppio dei parcheggi a spina di pesce in via Sant’Alenixedda e in piazza Giovanni, più i 172 nuovi nel parcheggio coperto sotto la struttura provvisoria e i 660 complessivi degli altri parcheggi in struttura già aperti.

I lavori di ristrutturazione dureranno verosimilmente due anni: “Abbiamo l’obiettivo di riaprire il prima possibile la sede storica,”, conclude il sindaco Zedda, “tanto per le esigenze dei lavoratori del mercato quanto per rispetto nell’utilizzo dei fondi pubblici, ma anche perché piazza Nazzari dovrà tornare a essere uno spazio destinato a eventi culturali e spettacoli”.

“Desidero ringraziare tutti gli operatori per questi mesi impegnativi, ma al tempo stesso produttivi”, ha sottolineato l’assessore Serra: “Grazie alla collaborazione di tutti abbiamo creato una proficua sinergia per affrontare le sfide di questo percorso”.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA: https://www.youtube.com/watch?v=lA2Sej6XTTk