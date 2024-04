Brotzu, protesta dipendenti: “Sottopagati e mazziati, cresce costo mensa”

CAGLIARI – “Quando le cose vanno male, niente esclude che possano andare peggio. E così se da un lato i dipendenti del Brotzu continuano a essere i meno pagati del sistema sanitario regionale, dall’altro l’Azienda li punisce ulteriormente e, senza neanche darne preventiva notizia al personale, a partire dal mese di novembre 2023 ha provveduto a incrementare il costo per l’utilizzo del servizio mensa di ben il 35,5%”.

“Una situazione ormai insostenibile che rende la vita dei lavoratori sempre più difficile. Ci si chiede, a questo punto, se siano aumentati i costi dei buoni pasto anche per la dirigenza (che, da regolamento non ha neanche diritto al servizio ma nonostante tutto ne usufruisce) e se siano aumentati, sempre nella stessa proporzione, anche i costi dei buoni mensa per il personale delle ditte esterne e delle agenzie interinali.”

Si allega il link relativo al regolamento aziendale per il servizio mensa.

https://www.aobrotzu.it/documenti/9_384_20170804103933.pdf