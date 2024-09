ALGHERO – “Stamattina abbiamo consegnato un Riconoscimento di merito all’atleta Marcello Manca per aver contribuito con ottimi risultati alla rinascita della boxe algherese e per i successi conseguiti in ambito sportivo”, così il sindaco Cacciotto insieme all’assessore Salaris e consigliere comunale Martinelli. “Complimenti da parte di tutta l’Amministrazione per la passione e l’impegno costante”