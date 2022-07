Boom di iscrizioni alla scuola di vela dello Yacht club Alghero

ALGHERO – Una nuova squadra di istruttori qualificati e riconosciuti dalla FIV, capitanati da Riccardo Celotto, insieme ad un fornito parco barche e all’attenta supervisione a terra del direttivo, fanno si che la Scuola Vela dello Yacht club Alghero e il suo settore agonistico siano un vanto per la città.

Dopo questi due anni di pandemia l’attività non poteva riprendersi meglio e il boom di iscrizioni che toccano quasi 50 unità, lo dimostra.

Ogni giorno in mare si possono vedere tante vele che praticano questo sport da sempre di nicchia ma che sta dimostrando di uscire finalmente da quest’ottica ed essere visto come lo sport naturale della Riviera del Corallo. Questo grazie anche ad una programmazione del Direttivo che punta ad accrescere l’interesse verso la vela con l’organizzazione di vari eventi che uniscano a questa disciplina anche altre attività di interesse collettivo come avvenuto lo scorso anno con la Cooking Cup. Ma lo Yacht Club Alghero vuole continuare a formare dei velisti competenti e consapevoli e dunque oltre alla pratica, c’è tanta teoria in sede prima delle varie uscite a mare. Giusto per far conoscere meglio le imbarcazioni: gli ‘’Optimist’’ per i bambini più piccoli, i 420, laser per i più grandi ed esperti e diverse barche collettive, con istruttore a bordo, per gli allievi che faranno la prima esperienza in barca a vela. Non dimentichiamo, poi, i vari appuntamenti del settore agonistico che da sempre regala grandi soddisfazioni e che si sta preparando anche per questa stagione. Tanti come detto gli appuntamenti previsti, come la Selezione a squadre (Optimist) nel mese di Luglio (29) Sailing School Day -Veleggiata Sociale (derive, ) ad Agosto (27/28) la Regata a vela latina e a Settembre (17/18) ritorna con la 2 ^ edizione la “Cooking Cup” (altura) , evento che unisce vela e cucina che tanto successo ha riscosso all’esordio. Per informazioni ed iscrizioni si può andare sul sito all’indirizzo www.yachtclubalghero.com, sulla sempre aggiornata pagina Facebook del club o contattare i numeri 331/1532788- 349/7419860